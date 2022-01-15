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Самолет из Петербурга сел в Самаре после анонимной угрозы взрыва

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Самаре приземлился авиалайнер после анонимного сообщения о бомбе на борту.

Boeing 737 Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, сел в самарском аэропорту "Курумоч", сообщается на табло аэропорта.

В его пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что в аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности.

Ранее неизвестный сообщил, что на борту самолета Boeing 737, выполняющего рейс из Петербурга в Самару, якобы заложено взрывное устройство.

Самара Петербург

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