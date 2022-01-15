Самолет готовится экстренно сесть в Самаре из-за анонимной угрозы взрыва

Архивное фото Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Самары готовятся к экстренной посадке авиалайнера из Санкт-Петербурга после анонимного сообщения о бомбе на борту, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Неизвестный сообщил о том, что на борту самолета Boeing 737, выполняющего рейс из Санкт-Петербурга в Самару, якобы заложено взрывное устройство", - сказал он.

В аэропорт стянуты экстренные службы и саперы.

Самолет как ожидается приземлится в Самаре около 13:30 по Москве.