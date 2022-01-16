Первый самолет с российскими миротворцами прибыл на аэродром "Чкаловский"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский", сообщает Минобороны РФ.

"По прибытию всех самолетов на аэродром будет организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ", - говорится в сообщении.

После торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации, информирует ведомство.

Ранее самолеты военно-транспортной авиации доставили российских миротворцев из Казахстана на аэродром "Чкаловский" и на аэродром "Иваново-Северный" (Ивановская область). Стартовавшее в четверг возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана планируется завершить до 19 января.