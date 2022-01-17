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14 самолетов ВКС РФ с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Все 14 запланированных на сегодня самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"На аэродроме "Чкаловский" военнослужащие ВДВ осуществляют разгрузку вооружения, военной техники, имущества, после чего совершат марш в пункт постоянной дислокации. Также сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Восточный" в Ульяновской области", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января, уточнили в Минобороны России.

Казахстан Россия ОДКБ

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