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Цистерна с бензином загорелась в Новосибирске

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Новосибирске загорелась цистерна с бензином, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В 16:49 (по местному времени) на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне. Рядом с горящей емкостью находятся станция технического обслуживания и частный дом. Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте ЧП специалисты повысили ранг сложности тушения пожара до второго. Обстановку осложнял розлив бензина из поврежденной емкости - в работе пожарных четыре ствола. Спустя 38 минут было объявлено о локализации огня.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 200 кв. метров. На происшествие привлечены 52 человека личного состава и 14 единиц техники.

На месте создан штаб пожаротушения. Продолжается наращивание сил и средств, отметили в МЧС.

Новосибирск

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