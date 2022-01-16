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Пожарные ликвидировали горение цистерны с бензином в Новосибирске

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение цистерны с бензином в Октябрьском районе Новосибирска, в настоящее время специалисты продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций, сообщили в воскресенье в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области.

По его данным, прибывшая химико-радиометрическая лаборатория проводит замеры - превышений предельно допустимых концентраций в воздухе не выявлено.

Отмечается, что в результате пожара поврежден легковой автомобиль, находившийся рядом с пламенем, и обшивка из пластикового сайдинга у ближайшего частного дома. Пожарным удалось отстоять от распространения огня соседние здания. Пострадавших нет, сказали в МЧС.

По уточненной информации, площадь пожара составила 100 кв. метров, в тушении были задействованы 50 человек и 14 единиц техники.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону, по факту возгорания цистерны с бензином организована доследственная проверка.

В 16:49 (по местному времени) на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе Новосибирска. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну, которая была полностью в огне. Существовала угроза его распространения на ближайшие здания. Также обстановку осложнял розлив бензина из поврежденной емкости. Спустя 38 минут было объявлено о локализации огня.

Новосибирск

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