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Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Ирана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, как ожидается, на предстоящей неделе проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) были объявлены планы президента РФ на будущую неделю. В частности, сообщается о переговорах Путина и Раиси, а также о планах Путина на предстоящей неделе провести заседание Совета безопасности.

Кроме того, в планах главы государства также много личных встреч и международных переговоров.

12 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что возможность визита президента Ирана в Россию прорабатывается.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что визит Раиси в РФ планируется на вторую половину января, вероятно, 19 января.

Владимир Путин Иран Ибрахим Раиси

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