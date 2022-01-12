В Кремле подтвердили переговоры о визите президента Ирана в Россию
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Возможность визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию прорабатывается, заявил за брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он пообещал своевременно проинформировать о сроках визита.
Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что Раиси в январе посетит Россию.
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что визит Раиси планируется на вторую половину января, вероятно, 19 января.