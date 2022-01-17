Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:40Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 070 693+1 917 865

В России зарегистрировали еще 30 726 случаев COVID-19

В Москве число заболевших превысило 7,5 тыс., при этом смертность по стране оказалась минимальной с июля

В России зарегистрировали еще 30 726 случаев COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 726 случаев - это почти на 1,5 тыс. больше, чем накануне утром, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных городах России. В Москве выявили 7 529 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 4 132, и это максимум для города за всю пандемию. В Московской области за сутки заболели 3 388 человек.

Еще 718 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Краснодарском крае, 539 - в Ростовской области, 537 - в Свердловской области, 509 - в Ставропольском крае, 448 - в Пермском крае, 406 - в Воронежской области, 405 - в Якутии, 379 - в Красноярском крае, 365 - в Тюменской области, 347 - в Иркутской области, 339 - в Самарской области, 325 - в Алтайском крае, 307 - в Приморском крае, 304 - в Нижегородской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

В РФ с конца декабря наблюдается снижение смертности от коронавируса. За минувшие сутки умерли 670 пациентов, это наименьшее значение с 5 июля 2021 года. По данным оперштаба, 67 пациентов скончались в Москве, 65 - в Петербурге, 44 - в Подмосковье.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 834 тыс. 260 случаев коронавирусной инфекции, 321 990 умерших и 9 млн 878 тыс. 371 выписанный, в том числе 19 756 выписаны за последние сутки, из них 1 805 выздоровевших приходится на Москву.

Хроника коронавируса. Январь.

13
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Губернатор Кузбасса снова заразился коронавирусом

На Госуслугах появился сервис для уведомления МВД о договорах с трудовыми мигрантами

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 января

В Думе допустили применение санкций к Facebook после блокировки страницы делегации РФ

Что произошло за день: воскресенье, 16 января

Украина обвинила Россию в организации атак на сайты украинских органов власти

Экономить практически на всем в период пандемии стали более 40% россиян

Пандемия коронавируса

Суточный рост заболеваемости COVID-19 в РФ достиг максимума с 13 декабря

Суточный рост заболеваемости COVID-19 в РФ достиг максимума с 13 декабря
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });