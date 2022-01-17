В России зарегистрировали еще 30 726 случаев COVID-19

В Москве число заболевших превысило 7,5 тыс., при этом смертность по стране оказалась минимальной с июля

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 726 случаев - это почти на 1,5 тыс. больше, чем накануне утром, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных городах России. В Москве выявили 7 529 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 4 132, и это максимум для города за всю пандемию. В Московской области за сутки заболели 3 388 человек.

Еще 718 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Краснодарском крае, 539 - в Ростовской области, 537 - в Свердловской области, 509 - в Ставропольском крае, 448 - в Пермском крае, 406 - в Воронежской области, 405 - в Якутии, 379 - в Красноярском крае, 365 - в Тюменской области, 347 - в Иркутской области, 339 - в Самарской области, 325 - в Алтайском крае, 307 - в Приморском крае, 304 - в Нижегородской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

В РФ с конца декабря наблюдается снижение смертности от коронавируса. За минувшие сутки умерли 670 пациентов, это наименьшее значение с 5 июля 2021 года. По данным оперштаба, 67 пациентов скончались в Москве, 65 - в Петербурге, 44 - в Подмосковье.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 834 тыс. 260 случаев коронавирусной инфекции, 321 990 умерших и 9 млн 878 тыс. 371 выписанный, в том числе 19 756 выписаны за последние сутки, из них 1 805 выздоровевших приходится на Москву.