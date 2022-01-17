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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые в 2022 году превысила 7 тыс. случаев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Более 7,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель впервые с начала года превысил 7 тыс., следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, в российской столице за последние 24 часа зафиксировали 7 529 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось об обнаружении 6 480 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в городе выросла на 1 049 случаев или примерно на 16%.

Достигнутое за минувшие сутки значение является максимальным с начала ноября 2021 года. Предыдущий максимум выявили 31 октября, тогда в Москве за 24 часа заболели 7 603 человека.

Неделю назад, 10 января, в столице фиксировали 2 778 случаев COVID-19. По сравнению с этим значением суточная заболеваемость выросла примерно на 171%.

Суточная смертность пациентов с коронавирусом в Москве продолжает удерживаться на стабильном уровне. За минувшие 24 часа скончались 67 человек. Всего заболевание привело к смерти 37 944 столичных жителей.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки в городе 1 805 пациентов. В общей сложности коронавирус в Москве смогли победить 1 909 491 человек.

Накануне сообщалось о кончине 70 и выздоровлении 2 371 пациента с коронавирусом в российской столице.

Общее число случаев COVID-19 в Москве на 17 января достигло 2 096 233.

Последний подъем заболеваемости COVID-19 в российской столице пришелся на осень 2021 года. Он привел к вводу в городе дополнительных ограничений и режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

В декабре показатели суточной заболеваемости в городе уменьшились. Однако в январе вновь начали расти на фоне распространения штамма "омикрон".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на текущей неделе заболеваемость COVID-19 может продолжить рост.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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