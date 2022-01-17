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На Госуслугах появился сервис для уведомления МВД о договорах с трудовыми мигрантами

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уведомить МВД о заключении или расторжении договора с трудовыми мигрантами можно через новый сервис на портале государственных и муниципальных услуг, сообщили в пресс-службе Минцифры.

"На Госуслугах появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам", - говорится в сообщении ведомства в понедельник. С его помощью также можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления об обязательствах по выплате зарплаты высококвалифицированным специалистам из-за рубежа, заявили в ведомстве.

Для направления уведомления в МВД работодателю теперь посещать ведомство не придется: достаточно заполнить форму на Госуслугах и подписать ее электронной подписью.

По данным Минцифры, каждый год в МВД приходит около 3 млн бумажных уведомлений, и в период пандемии обрабатывать их стало сложнее.

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