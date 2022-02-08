Совбез РФ разработал новые меры для пресечения правонарушений, совершаемых мигрантами

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Совет безопасности России выработал дополнительные меры по противодействию незаконной миграции и профилактике правонарушений со стороны мигрантов, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

В частности, предложено усилить государственный контроль за исполнением требований федерального законодательства в сфере миграции, в том числе по вопросам профилактики правонарушений среди иностранцев в РФ, "устранения причин и условий их совершения", заявил Аношин.

По его словам, мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых мигрантами и в отношении них были рассмотрены во вторник на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по общественной безопасности.

Как сказал Аношин, разработаны способы повышения эффективности борьбы с коррупцией при предоставлении госуслуг в сфере миграции. "Разработаны конкретные мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению попыток вовлечения иностранных граждан в криминальную среду, экстремистскую, террористическую и коррупционную деятельность", - отметил пресс-секретарь.

"Отмечена необходимость повышения эффективности мер, принимаемых в рамках трансграничного сотрудничества с компетентными органами зарубежных государств в сфере противодействия нелегальной миграции", - заявил Аношин.

Кроме того, участники заседания указали на важность использования потенциала представителей национальных диаспор для соблюдения мигрантами российского законодательства, добавил пресс-секретарь.