В Думе сочли, что Запад может использовать Украину для провокаций против РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Вопрос о нерасширении НАТО на восток за счет Украины по-настоящему не стоит из-за территориальных проблем у Киева, однако это не исключает использования этой страны Западом для провокаций против России, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Что, их (Грузию после событий 2008 года - ИФ) приняли в НАТО? Да никого не примут, и этих (Украину - ИФ) не примут. Потому что у них (в НАТО - ИФ) есть четкое условие, чтобы не было межтерриториальных претензий. В противном случае всему НАТО надо будет воевать с той же Россией", - сказал Калашников в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

По его мнению, возможная эскалация конфликта вокруг непризнанных республик юго-востока Украины может использоваться Западом как провокация против России, за которой последуют санкции.

"А вот здесь как бы они введут эти санкции, здесь они разыграют эти карту, здесь они сами подыграют той провокации, которую Украина может использовать. Для меня, для любого сегодняшнего политика - я кожей чувствую эту опасность - вот России оно совершенно не нужно. Зачем России лишние санкции?" - сказал Калашников.

Он добавил, что Россия, вместе с тем, будет вынуждена отвечать на силовые сценарии Киева.

"Для нас то, что происходит сегодня на Украине, все более и более становится мрачноватым. Мы не можем же не ответить, если они, скажем, завтра нападут на Донбасс и тем более на Крым. И естественно мы ответим", - заявил парламентарий.