Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:11Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 594 894+3 439 557

Посол РФ в Лондоне заявил, что НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к России

Посол РФ в Лондоне заявил, что НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к России
Фото: Hasan Tosun/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что НАТО способствует агрессивному отношению Украины к России.

"Мы видим, что НАТО подталкивает Украину быть более и более агрессивной. Нам этого не хочется", - сказал Келин в интервью Sky News.

Он отметил, что похожая ситуация была в 2008 году, "когда НАТО обещала принять Грузию в НАТО и Грузия стала очень агрессивной, стала агрессивной к Южной Осетии и Абхазии".

По словам Келина, любое государство имеет право принимать решение о вступлении в альянс в соответствии со своими интересами.

"Но в то же время каждое государство должно принимать во внимание интересы (...) соседей, историю, экономическую ситуацию, во внимание должны приниматься все факторы, а не только один", - подчеркнул посол.

При этом Келин выразил мнение, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе, а, наоборот, может привести к риску войны.

Посол обратил внимание на ряд агрессивных шагов, предпринимаемых НАТО у российских границ. В частности, на учения ВМС членов альянса в Черном море, увеличение воинского контингента организации в Польше и появление в Восточной Европе ее военной инфраструктуры.

"Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, (...) войска готовы ответить на любые угрозы", - заявил он.

По его словам, Россия желает договориться о "принципах сосуществования" с НАТО для стабилизации обстановки в Европе, которые будут "закреплены на бумаге", а также не будут зависеть от позиции конкретной президентской администрации в США.

Говоря об идее вступления России в НАТО, Келин отметил, что она никогда не была реалистичной.

По поводу намеченного на среду заседания Совета Россия - НАТО посол России сказал, что худшим итогом будет повторение позиций от других членов НАТО, как это происходило в последнее время.

"Совет Россия - НАТО не был создан ради этого, он был создан для обсуждения среди членов, обсуждения и поиска решений, точек соприкосновения, которые могут трансформироваться в позицию", - отметил Келин.

Посол указал, что у Москвы отсутствует намерение вторгнуться на территорию Украины.

"Я бы сказал, что в текущий момент и в обозримом будущем (...) у нас нет намерения делать этого (напасть на Украину - ИФ). Это значит, что у нас нет намерения делать этого вообще", - заявил Келин.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в Женеве по итогам переговоров с американской делегацией по вопросам гарантий безопасности, что Россия заверила американских коллег, что планов "напасть" на Украину у России нет, эскалационный сценарий исключен.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил, осуществляются в пределах нашей территории, причем нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

9 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия не планирует вторжения на территорию Украины.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Россия США Украина Андрей Келин

Новости по теме

Новости

Власти КНДР заявили, что испытали гиперзвуковую ракету

Пандемия коронавируса

В ВОЗ не исключили возможность необходимости модификаций вакцин от COVID-19

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Массовые протесты в Казахстане

Сформирован новый состав правительства Казахстана

Сформирован новый состав правительства Казахстана
Пандемия коронавируса

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });