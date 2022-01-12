Посол РФ в Лондоне заявил, что НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к России

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что НАТО способствует агрессивному отношению Украины к России.

"Мы видим, что НАТО подталкивает Украину быть более и более агрессивной. Нам этого не хочется", - сказал Келин в интервью Sky News.

Он отметил, что похожая ситуация была в 2008 году, "когда НАТО обещала принять Грузию в НАТО и Грузия стала очень агрессивной, стала агрессивной к Южной Осетии и Абхазии".

По словам Келина, любое государство имеет право принимать решение о вступлении в альянс в соответствии со своими интересами.

"Но в то же время каждое государство должно принимать во внимание интересы (...) соседей, историю, экономическую ситуацию, во внимание должны приниматься все факторы, а не только один", - подчеркнул посол.

При этом Келин выразил мнение, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе, а, наоборот, может привести к риску войны.

Посол обратил внимание на ряд агрессивных шагов, предпринимаемых НАТО у российских границ. В частности, на учения ВМС членов альянса в Черном море, увеличение воинского контингента организации в Польше и появление в Восточной Европе ее военной инфраструктуры.

"Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, (...) войска готовы ответить на любые угрозы", - заявил он.

По его словам, Россия желает договориться о "принципах сосуществования" с НАТО для стабилизации обстановки в Европе, которые будут "закреплены на бумаге", а также не будут зависеть от позиции конкретной президентской администрации в США.

Говоря об идее вступления России в НАТО, Келин отметил, что она никогда не была реалистичной.

По поводу намеченного на среду заседания Совета Россия - НАТО посол России сказал, что худшим итогом будет повторение позиций от других членов НАТО, как это происходило в последнее время.

"Совет Россия - НАТО не был создан ради этого, он был создан для обсуждения среди членов, обсуждения и поиска решений, точек соприкосновения, которые могут трансформироваться в позицию", - отметил Келин.

Посол указал, что у Москвы отсутствует намерение вторгнуться на территорию Украины.

"Я бы сказал, что в текущий момент и в обозримом будущем (...) у нас нет намерения делать этого (напасть на Украину - ИФ). Это значит, что у нас нет намерения делать этого вообще", - заявил Келин.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в Женеве по итогам переговоров с американской делегацией по вопросам гарантий безопасности, что Россия заверила американских коллег, что планов "напасть" на Украину у России нет, эскалационный сценарий исключен.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил, осуществляются в пределах нашей территории, причем нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

9 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия не планирует вторжения на территорию Украины.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.