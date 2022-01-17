Израильская онлайн-платформа MyHeritage оштрафована на 1,5 млн рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в понедельник впервые признал международную онлайн-платформу MyHeritage виновной в совершении административного правонарушения. Оно состояло в отказе локализовать данные россиян на территории страны.

"MyHeritage Ltd. признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 1 млн 500 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компания привлечена к ответственности по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Наказание по данной статье предусматривает административный штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

В России за нарушение требования о локализации данных уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

MyHeritage – международная онлайн-платформа, которая позволяет участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, создавать родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. Компания основана в 2003 году в Израиле. По данным компании, ее платформой пользуются более 100 млн человек.