Apple грозит 6 млн руб. штрафа за нарушение, связанное с локализацией данных россиян в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал административный протокол, впервые выписанный Роскомнадзором в отношении компании Apple за правонарушение, связанное с локализацией данных россиян на территории России.

"В суд поступил административный протокол в отношении Apple Inc., составленный по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ)", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Наказание за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей.

Судебное заседание пройдет в 422 мировом судебном участке Таганского района Москвы 28 июня.

Российское представительство компании - ООО "Эппл Рус" - в декабре 2018 года официально уведомило Роскомнадзор о локализации данных российских пользователей на территории РФ, после чего она была внесена в реестр операторов персональных данных.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.