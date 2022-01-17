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"Омикрон" впервые выявлен в Крыму

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" подтвержден в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

В связи с этим он напомнил о запрете массовых мероприятий и попросил усилить контроль за соблюдением масочного режима.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг.

В конце 2021 года количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса в Крыму начало снижаться: этот показатель опустился с максимальных 880 до 60. В связи с этим власти отменили необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест.

В последние дни в регионе возобновился рост числа заболевших. За минувшие сутки вирус обнаружен у 148 человек. За все время пандемии диагноз "COVID-19" был подтвержден у 128 тыс. человек, более 4,5 тыс. пациентов умерли. С понедельника власти вернули требование о предъявлении QR-кодов.

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