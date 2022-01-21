"Омикрон" впервые выявлен в Хабаровском крае

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новый вариант коронавируса COVID-19 "омикрон" впервые диагностирован у пациента в Хабаровске, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале.

"В Хабаровске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "омикрон", - написал Никонов.

В региональном управлении Роспотребнадзора "Интерфаксу" уточнили, что пациент с "омикроном" пожилого возраста.

"В настоящее время находится на лечении в стационаре. Все контактные протестированы, ситуация остается на контроле управления", - сообщил собеседник агентства.

В начале недели власти сообщали, что ожидают приход нового штамма к концу января. По прогнозам медиков, рост заболеваемости COVID-19 в пятую волну на территории Хабаровского края ожидается до 2-3 тыс. новых случаев ежесуточно. Сейчас выявляется более 250 новых случаев, и их количество растет. В регионе уровень коллективного иммунитета превысил 73%. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано свыше 130 тыс. случаев коронавируса, умерли 1 308 человек.