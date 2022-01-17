В МИД РФ опровергли сообщения о поставках российского вооружения в Афганистан

Фото: Chris Hondros/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сообщения американских экспертов о якобы поставках вооружений российского производства в Афганистан не соответствуют действительности, заявили в МИД РФ.

"Обратили внимание на опубликованные в соцсетях комментарии некоторых американских экспертов-русофобов о якобы имевших место поставках российского вооружения Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер. Россия указывается как страна-производитель этого оружия", - говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Выступаем решительно против подобных инсинуаций и, предвосхищая возможные последующие фейковые сообщения на эту тему, считаем необходимым заявить следующее. Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что поставки оружия участникам конфликта "не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а, наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве". "Такой сценарий в корне противоречит интересам России", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.