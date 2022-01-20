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Представительство ЕС возобновило работу в Кабуле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Евросоюз снова открыл свое представительство в Кабуле, официально возобновив постоянное присутствие в Афганистане, сообщил афганский телеканал 1TV со ссылкой на пресс-секретаря МИД Афганистана МИД Абдула Кахара Балхи.

18 января ЕС объявил о запуске проектов на сумму 268,3 млн евро на жизненно важные нужды населения Афганистана, при этом эти средства направляются не властям страны, а через учреждения ООН, работающие непосредственно с населением.

Многие западные дипмиссии закрылись в Афганистане после прихода к власти талибов в августе 2021 года (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Талибы не препятствовали эвакуации из страны дипломатов и афганцев, которые помогали им в работе.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Евросоюз Кабул Афганистан Абдул Кахар Балхи Талибан

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