Представительство ЕС возобновило работу в Кабуле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Евросоюз снова открыл свое представительство в Кабуле, официально возобновив постоянное присутствие в Афганистане, сообщил афганский телеканал 1TV со ссылкой на пресс-секретаря МИД Афганистана МИД Абдула Кахара Балхи.

18 января ЕС объявил о запуске проектов на сумму 268,3 млн евро на жизненно важные нужды населения Афганистана, при этом эти средства направляются не властям страны, а через учреждения ООН, работающие непосредственно с населением.

Многие западные дипмиссии закрылись в Афганистане после прихода к власти талибов в августе 2021 года (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Талибы не препятствовали эвакуации из страны дипломатов и афганцев, которые помогали им в работе.