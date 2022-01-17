CEO "М.Видео-Эльдорадо" вновь назначен Энрике Фернандес

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") принял решение о назначении СЕО (генеральным директором) группы Энрике Фернандеса с 18 января.

С 2016 по 2020 годы он возглавлял сначала "М.Видео", затем - группу "М.Видео-Эльдорадо".

Александр Изосимов остается миноритарным акционером компании и будет содействовать эффективной передаче полномочий в течение необходимого времени, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".

Экс-глава "Вымпелкома" Изосимов руководил "М.Видео-Эльдорадо" чуть больше года: он был назначен на должность CEO с 1 октября 2020 года. В его задачи входило дальнейшее развитие модели OneRetail и цифровая трансформация, укрепление лидерских позиций ритейлера в качестве онлайн-игрока российского рынка бытовой техники и электроники, развитие отношений с инвестиционным сообществом, рост акционерной стоимости и ликвидности акций, сообщала компания в момент назначения. По данным на конец декабря 2021 года, Изосимову принадлежало около 0,33% акций ПАО "М.Видео".

Теперь "М.Видео-Эльдорадо" необходимо сконцентрироваться на операционных процессах бизнеса потребительской электроники, сказал председатель совета директоров группы, основатель "М.Видео" Александр Тынкован, комментируя смену CEO.

"Столкнувшись с глобальной неопределенностью, обусловленной продолжающейся пандемией, мы подошли к моменту, когда компании необходимо сконцентрироваться на операционных процессах бизнеса потребительской электроники, что выходит за рамки первоначальных договоренностей между Александром (Изосимовым - ИФ) и советом директоров, и сообща мы пришли к решению о прекращении партнерства в текущем формате", - отметил Тынкован (его слова приводятся в сообщении ритейлера).

"Мои задачи в том виде, в котором они были определены советом директоров год назад, в основном либо выполнены, либо перешли в стадию глубокой реализации", - сказал Изосимов.

В должности CEO Фернандес продолжит реализацию стратегии OneRetail, анонсированной в феврале 2021 года, и сфокусируется на совершенствовании операционных процессов и качестве сервисов. После назначения он останется в совете директоров ритейлера.

Фернандес работал в "М.Видео" более десяти лет. В 2016 году он перешел на позицию главного исполнительного директора "М.Видео" и руководил процессом слияния с "Эльдорадо". В качестве главы группы "М.Видео-Эльдорадо" он провел интеграцию двух компаний, под его руководством была внедрена омниканальная модель и реализованы такие стратегические проекты как кредитная платформа, бренд m_mobile, а также мобильное приложение и платформа для торгового персонала в магазинах.

Он избран гендиректором ПАО "М.Видео" и ООО "МВМ" (основная операционная компания группы) на срок до 16 января 2025 года включительно.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники. На конец сентября группа объединяла 1,178 тыс. магазинов.