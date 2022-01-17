Академик сообщил о разработке теста на клеточный иммунитет к COVID в виде реакции Манту

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ученые из Санкт-Петербурга разрабатывают тест для определения клеточного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в виде реакции Манту, сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

"Ко мне приходили разработчики из Санкт-Петербурга, которые говорили, что сейчас разрабатывается тест в виде реакции Манту, то есть когда это можно будет сделать, сами понимаете, и в течение нескольких дней получить ответ, работает или не работает наша клеточная память", - сказал Зверев на заседании рабочей группы в Госдуме по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19.

По его мнению, "эти исследования очень перспективные, их надо обязательно проводить".

В настоящее время тесты на клеточный иммунитет являются дорогостоящей процедурой.

Реакция Манту является основным методом обследования ребенка на туберкулез. Это иммунологический тест, который показывает присутствие туберкулезной инфекции в организме человека.