Скончалась одна из трех живущих в России праведников народов мира

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Одна из последних живших в России праведников народов мира Тамара Григорьевна Романова скончалась в понедельник в Петербурге на 100-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Российском еврейском конгрессе.

Во время оккупации Житомира нацистами Романова, ее мама и сестра укрывали у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению, а потом отдали им свои документы, чтобы те могли покинуть город. За этот подвиг израильский институт памяти "Яд ва-Шем" присудил Романовой в 1998 году почетное звание Праведник народов мира, а Российский еврейский конгресс на протяжении многих лет ежемесячно оказывал ей поддержку.

"По печальному совпадению, Тамары Григорьевны не стало в первый день Недели памяти жертв Холокоста", - отметил президент РЕК Юрий Каннер. По его мнению, "праведники народов мира - доказательство существования бога на земле". Каннер выразил соболезнования семье и близким покойной и поблагодарил за заботу, благодаря которой Романова прожила долгую жизнь.

В РЕК отметили, что сегодня в России в живых остается лишь двое праведников народов мира. Всего же по всему миру насчитывалось более 250 таких героев, чьи имена были связаны с Россией.

"Неделя памяти" - ежегодный цикл мемориальных и образовательных мероприятий на федеральном уровне, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста - проходит в этом году с 17 января по 4 февраля.