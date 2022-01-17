Минздрав определил противопоказания к прививке от COVID-19

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Бессрочными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 являются лишь гиперчувствительность к компонентам вакцины, возникновение тяжелых осложнений и аллергических реакций на первый компонент препарата, соответствующий приказ подписал глава Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Противопоказания к вакцинации против коронавируса устанавливаются бессрочно лишь для граждан, имеющих гиперчувствительность к одному из компонентов прививки, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также в случае возникновения тяжелых осложнений после получения первого компонента препарата: анафилактического шока, судорожного синдрома, повышения температуры выше 40 градусов, гиперемии и отека в месте инъекции, следует из текста приказа.

Временные противопоказания к вакцинации устанавливаются в периоды острого течения сопутствующих заболеваний, обострения хронических заболеваний, и на 2-4 недели после выздоровления и наступления ремиссии. Вакцинация от COVID-19 противопоказана также при возникновении острых респираторных вирусных заболеваний даже в легкой степени тяжести и острых инфекционных заболеваний до нормализации температуры.