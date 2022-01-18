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Что случилось этой ночью: вторник, 18 января

Противопоказания к прививке от COVID-19, назначение оборотного штрафа Google и Meta, мировое соглашение "Яндекса" и инициаторов дела "колдунщиков"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минздрав определил противопоказания к прививке от COVID-19. К ним относятся гиперчувствительность к компонентам вакцины, возникновение тяжелых осложнений и аллергических реакций на первый компонент препарата.

- Суд в РФ назначил Google и Meta минимальные размеры оборотных штрафов. Компании должны будут заплатить 5% от их годовой выручки за 2020 год. Суд указал, что совокупный доход Google и его аффилированных лиц, превысил 144 млрд рублей, а Meta - 39 млрд рублей.

- "Яндекс" договорился о мировой с инициаторами дела "колдунщиков". В частности, соглашение было заключено с Avito, Wildberries, Profi.ru, 2ГИС и другими игроками на рынке. По одному из его условий "Яндекс" выплатит 1,5 млрд рублей в некоммерческую организацию "Российский фонд развития информационных технологий".

- В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT. Администрация США не исключает рассмотрение каких-либо вариантов действий в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины, сообщил телеканал Fox news со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США.

- Вице-премьер Молдавии допустил введение режима ЧП в энергетике из-за "газового кризиса". Андрей Спыну отметил, что "это позволит искать неординарные решения". Он также полагает, что "Молдовагаз" должна обсудить и подписать новый договор с "Газпромом".

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