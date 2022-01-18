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Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль "Дагестан" заступил на боевое дежурство

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Экипаж ракетного корабля Каспийской флотилии "Дагестан" заступил на боевое дежурство и переведён на круглосуточный режим боевой службы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В бригаде надводных кораблей Каспийской флотилии в пункте базирования в Каспийске экипаж ракетного корабля "Дагестан" выполнил мероприятия по заступлению на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

"На время боевого дежурства экипаж корабля переведён на круглосуточный режим боевой службы. Личный состав занял свои места на боевых постах ", - подчеркивается в пресс-релизе.

В нем отмечается, что вооружение корабля приведено в готовность к немедленному применению после получения сигнала "Боевая тревога".

Каспийская флотилия

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