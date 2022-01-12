На полигонах юга России начались занятия с участием 10 тысяч военнослужащих

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба Южного военного округа сообщила о начале первых в году занятий на общевойсковых полигонах округа с участием более чем 10 тысяч военнослужащих.

В них участвуют батальонные тактические групп мотострелковых соединений Южного военного округа, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Более чем на двух десятках полигонах организовано боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук - в Астраханской области, Тарское - в Северной Осетии, Николо-Александровский и Серноводский - на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский - в Ростовской области, Гвардейский и Альпийский в Чеченской Республике, Кобу-Баши - в Карачаево-Черкессии, Нестеровский - в Ингушетии, Дальний в Дагестане, Ангарский и Опук - в Крыму, Раевский - на Кубани. Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - информируют военные.

Батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. Командиры подразделений освоят способы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами", - добавили в пресс-службе.

Днем ранее пресс-служба Западного военного округа сообщила о начале учений со стрельбами в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.