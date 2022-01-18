Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Мораторий на проверки выполнения закона о новой классификации винодельческой продукции в РФ решено негласно продлить до 1 марта, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Кроме того, на легально произведенные, но не соответствующие новому закону вина должны будут нанести специальные наклейки, где будет содержаться информация о виде продукта. Такие вина не будут считаться фальсифицированными и подлежать изъятию.

Закон №345-ФЗ о новых требованиях классификации винодельческой продукции вступил в силу 2 июля. Как сообщалось, новый закон, в частности, спровоцировал приостановку поставок французского шампанского в РФ. Против нововведения выступил Комитет вин Шампани, объединяющий производителей. Если на основной этикетке остается возможность использовать название "Шампанское" латинскими буквами, то на задней этикетке новый закон обязывает использовать термин "игристое вино", а название "Шампанское" кириллицей теперь могут использовать только российские производители, объяснял комитет.

Переходный период, во время которого действовал мораторий на проверки выполнения нового закона, истек 31 декабря.

Бизнес просил продлить мораторий на год - до 31 декабря 2022 года. Соответствующее письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину в декабре направили представители Комитета производителей алкогольной продукции, Союза производителей алкогольной продукции (CПAП), Федерации рестораторов и отельеров, ООО "Компания "Симпл", ПAO "Белуга Групп", Евразийской ассоциации владельцев магазинов беспошлинной торговли и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Бизнес опасался, что с 1 января 2022 года винодельческая продукция, которая была ввезена в РФ после 2 июля 2021 года, будет признана по формальным основаниям контрафактной. По оценкам индустрии, в обороте находится несколько десятков миллионов бутылок такой продукции на общую сумму более 15 млрд рублей.