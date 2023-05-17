Поправки о размере кегля в названии производителя вина на этикетке прошли I чтение

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает винодельческие компании указывать информацию о производителях на этикетке и контрэтикетке (этикетка небольших размеров с обратной стороны бутылки), шрифтом размером (кеглем) не менее 8 пунктов.

Законопроект № 353842-8 5 мая в палату внесли депутаты Сергей Алтухов и Константин Бахарев.

Сейчас по закону на этикетке и контрэтикетке вина должна быть указана информация о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда. При этом информация о месте происхождения и годе урожая винограда указывается контрастным шрифтом размером (кеглем) не менее 12 пунктов.

Принятый в первом чтении законопроект обяжет виноделов с 1 марта 2024 года обязательно указывать информацию о производителе. При этом информация о месте происхождения и годе урожая винограда указывается шрифтом размером (кеглем) не менее 12 пунктов, а о сорте винограда, виде, наименовании производителя - не менее 8 пунктов.

Принятый законопроект также уточняет определение ординарных и крепленых вин. Сейчас ординарными считаются вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки после 1 января года, следующего за годом сбора урожая. Вина, которые разливаются и поступают в продажу еще быстрее, в течение 90 дней, считаются молодыми. Предлагается уточнить, что к ординарным будут относиться вина и крепленые вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки по истечении 90 дней после завершения процесса брожения.

Законопроект устанавливает возможность использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для определения места нахождения виноградного насаждения. За Минсельхозом закрепляется возможность проводить инвентаризацию виноградных насаждений не реже 1 раза в два года.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года за исключением нормы об оформлении этикеток, которая заработает с 1 марта 2024 года.