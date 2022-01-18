В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 31 252 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки стало максимальным с начала декабря прошлого года. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных городах России.

В Москве выявили 8 342 новых случая COVID-19, это максимум заболевших за сутки с начала года и максимальное число заболевших с 28 октября. В Санкт-Петербурге выявлено 4 078 новых случаев, в Московской области за сутки заболели 2 754 человека.

Еще 715 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Краснодарском крае, 597 - в Свердловской области, 554 - в Ростовской области, 547 - в Ставропольском крае, 459 - в Пермском крае, 416 - в Воронежской области, 385 - в Красноярском крае, 379 - в Самарской области, 357 - в Тюменской области, 353 - в Иркутской области, 339 - в Алтайском крае, 322 - в Нижегородской области, 313 - в Якутии, 305 - в Приморском крае, 301 - в Ленинградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

В РФ с конца декабря наблюдается снижение смертности от коронавируса, за минувшие сутки умерли 688 пациентов: 69 скончались в Москве, 64 - в Петербурге, 34 - в Подмосковье. При этом, по сравнению с понедельником, число смертей незначительно выросло. По данным оперативного штаба, 17 января скончалось 670 пациентов.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 865 тыс. 512 случаев коронавирусной инфекции, 322 678 умерших и 9 млн 902 тыс. 935 выписанных, в том числе 24 564 выписаны за последние сутки.