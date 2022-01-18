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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:54Заразились
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Ректор МГУ математически спрогнозировал переход COVID в легкую форму болезни в 2023 г.

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Коронавирус приобретет черты легкой инфекции уже в начале 2023 года, такой прогноз основан на математическом исследовании развития пандемии COVID-19, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Мы с академиком (Аскаром - ИФ) Акаевым написали статью-прогноз, как математики, и предвидим всплески (развития ситуации с заболеваемостью COVID-19 - ИФ), мутации. (...) Наш прогноз - что ковид сойдет на допустимый уровень, либо будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что (это случится - ИФ) в начале 2023 года", - сказал Садовничий на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что такой прогноз основан на свойствах коронавируса "приспосабливаться".

Между тем, пока в РФ наблюдается очередной подъем заболеваемости COVID-19, за минувшие сутки выявили 31 252 новых случая заражения, что связывают с распространением штамма "омикрон".

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2022 годаПандемия коронавируса
Виктор Садовничий МГУ Аскар Акаев Коронавирус

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