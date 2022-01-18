ВС Белоруссии и России готовят к действиям на любых угрожаемых направлениях

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В ходе начинающейся внезапной проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии будет проверена способность решать внезапно возникающие задачи по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях, а не только в своих границах ответственности.

Замминистра обороны России Александр Фомин сказал это на брифинге для иностранных военных атташе. 98 дипломатов, в том числе представителей 16 стран НАТО собрали, чтобы проинформировать о ходе этой проверки "в рамках добровольной транспарентности".

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", - сказал замминистра.

"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", - сказал также Фомин.

Российские военные и техника уже начали прибывать в Белоруссию. На первом этапе, до 9 февраля, будет проверена способность военных из обеих стран быстро перебрасывать части и создавать группировки сил на угрожаемых направлениях, налаживать и осуществлять охрану важных объектов и госграницы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе - в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, сказал Фомин.

По его словам, будет проверена готовность и способности дежурных по противовоздушной обороне сил и средств, включая совместный учебно-боевой центр ПВО, выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.

"Также в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С"", - сказал замминистра.

На этом этапе подзразеления ВВО и ВС Белоруссии проведут контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения, а также "тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями".

Затем в течение еще десяти дней будут проводиться учения "Союзная решимость - 2022". Тогда будут отрабатываться задачи по пресечению отражению внешней агрессии "в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", сказал замминистра.

По его словам, "в ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника".