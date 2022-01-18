Российские военные примут участие во внезапной проверке в Белоруссии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Белоруссию начали прибывать российские воинские подразделения для участия во внезапной проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны Белоруссии. Ведомство опубликовало кадры приближающегося эшелона с российской военной техникой.

"Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа, - сообщили в белорусском военном ведомстве. - На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач".

В проверке примут участие "органы военного управления, ряд воинских частей и подразделений Восточного военного округа" ВС России.

"Проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля планируется отработать вопросы передислокации и создания в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях", - проинформировали в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

Будут также отработаны организация и осуществление охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, оценка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств, в том числе совместного учебно-боевого центра ПВО выполнить учебно-боевые задачи с использованием контрольных целей, добавили в ведомстве.

"На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022"", - продолжили в Минобороны.

В ходе учений белорусские и российские военные отработают усиление участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране.

Будут отработаны поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника, организация взаимодействия, отдельные вопросы постконфликтного урегулирования, проинформировали в министерстве обороны Белоруссии.

Маневры пройдут на на полигонах "Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский" и "Домановский", а также на отдельных участках местности, кроме того, военные задействуют аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи. Детальный план проверки еще не завершен.

"О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились еще в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства", - сообщил на брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны России Александр Фомин. Целью брифинга он назвал информирование дипломатов о ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

Он отметил, что различные варианты применения регулярной группировки войск регулярно отрабатываются, и для примера привел учения "Запад-2021".

"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", - сказал Фомин.

По его словам, в этой связи к предстоящим мероприятиям проверки на территории Белоруссии от российской стороны "привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации в январе текущего года".