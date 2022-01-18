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Спасатели нашли пропавших в Мурманской области отца и сына

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Спасатели нашли мужчину и его семилетнего сына, пропавших в Печенгском округе Мурманской области во время поездки на снегоходе от поселка Никель к озеру Заяц, сообщает во вторник ГУ МЧС России по региону на своем сайте.

Спасательная операция с участием добровольцев продлилась более 16 часов. Связи с пропавшими не было.

МЧС уточняет, что мужчина с ребенком не смогли вернуться до темноты, так как во время поездки у них сломался снегоход.

Как сообщалось, в понедельник на севере Мурманской области была метель и сильный ветер. Из-за плохой видимости было перекрыто движение на трех участках федеральной трассы "Кола", а также на ряде региональных дорог.

Мурманская область МЧС России

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