Мужчина и ребенок пропали во время поездки на снегоходе в Заполярье

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Спасатели ищут в Печенгском округе Мурманской области отца с ребенком, которые пропали во время поездки на снегоходе, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным спасательной службы, в понедельник мужчина 1975 года рождения вместе с сыном 2014 года рождения уехал на снегоходе из приграничного поселка Никель в сторону озера Заяц.

"Они должны были вернуться с наступлением темного времени суток. В настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходят", - говорится в сообщении.

В поисках участвует усиленная группировка спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, а также волонтеры.

Единая дежурная диспетчерская служба Печенгского округа в соцсетях объявила о дополнительном наборе волонтеров на снегоходах, которые хорошо знают местность, чтобы участвовать в поисках пропавшей семьи.

Как сообщалось, в понедельник на севере Мурманской области была метель и сильный ветер. Из-за плохой видимости было перекрыто движение на трех участках федеральной трассы "Кола", а также на ряде региональных дорог.

В настоящее время, по данным регионального гидрометцентра, в поселке Никель 9 градусов мороза, ветер 3-4 м/с.