В России официально подтвердились 1 682 случая заражения "омикроном"

В правительстве отмечают, что появление нового варианта вируса не привело к росту числа госпитализированных

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В России выявили 1 682 случая заражения вариантом коронавируса "омикрон", однако на деле их значительно больше, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По ее словам, случаи заболевания "омикроном" зарегистрированы в 42 регионах страны, за последние полгода за пределы РФ не выезжали более 70% заболевших.

Рост заболеваемости по итогам второй недели нового года фиксируется в 67 субъектах страны.

"На вчерашний день под медицинским наблюдением в Российской Федерации находилось 495,4 тысячи человек, за неделю их число возросло на 2,9%, но стационарное лечение получают только 22% из них", - сказала Голикова.

Доминирование "омикрона" фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В целом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,9%.

Голикова отметила, что регионы, где "омикрон" еще не преобладает, должны использовать имеющееся в запасе время для принятия необходимых мер на подготовку медицинских организаций и всей необходимой инфраструктуры.

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин отметил, что правительство РФ обеспокоено динамикой распространения "омикрона", но констатирует, что ситуация пока не привела к увеличению числа попадающих в больницу людей.

"А именно госпитализация сегодня - это основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и ситуации с "дельтой". Тем не менее, нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий", - сказал он.