Из заразившихся "омикроном" 27,9% оказались привившимися

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Среди заболевших COVID-19 из-за заражения штаммом коронавируса "омикрон" в России 68,9% не были привиты, лишь 27,9% прошли полный курс вакцинации и 3,2% получили одну дозу вакцины, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она привела данные по пробам, которые прошли секвенирование генома вируса.

"Ранее переболели или были вакцинированы или одновременно переболели и были вакцинированы - 4,6%", - сказала вице-премьер.

Ссылаясь на данные Роспотребнадзора и Минздрава, она сказала, что сейчас 41,4% случаев заболевания коронавирусом проходят бессимптомно, 54,5% приходится на острые респираторные вирусные инфекции, 4,1% - на внебольничные пневмонии.

"Опыт наших коллег из-за рубежа говорит в пользу прохождения повторной вакцинации, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания. При этом, обмениваясь информацией с коллегами из-за рубежа, ожидаем, что вектор изменения вируса будет направлен в сторону снижения его патогенности и повышения контагиозности", - отметила Голикова.

Голикова также сообщила, что в России официально подтверждено 1 682 случая заражения "омикроном", но на самом деле их больше. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил недостаточность тестирования в ряде регионов, что грозит искажением реальной картины заболеваемости.

По словам Голиковой, в структуре заболеваемости по стране в целом 60% приходится на штамм "дельта" и 40% уже на штамм "омикрон" и некоторые другие недоминирующие варианты, "омикрон" доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге.

В связи с распространением "омикрона" Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин уже рекомендовали работодателям переводить на удаленку как можно больше сотрудников. При этом срок карантина по коронавирусу правительство сократило с 14 дней до недели.