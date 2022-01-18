Правительство разработало план мероприятий на случай роста заболеваемости COVID

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство разработало план мероприятий на случай роста заболеваемости коронавирусом COVID-19, чтобы подготовить систему здравоохранения к такому развитию событий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных", - сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что важно подготовить инфраструктуру здравоохранения. "Для этого необходимо оценить уже имеющиеся мощности, медицинские кадры, наличие лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты. Самое важное – подготовить первичное звено", - сказал премьер.

"Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка. Поэтому большая часть мероприятий плана касается этих медицинских организаций и их работы в условиях резкого прироста заболеваемости", - заметил Мишустин.

"Предусмотрим выделение регионам дополнительно пяти миллиардов рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно и направим на этот счет 15 млрд рублей. Прошу министерство здравоохранения и министерство финансов внести проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства", - добавил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что большая часть мер по борьбе с коронавирусом начнет реализовываться на следующей неделе.

"Все проекты нормативных актов, которые нужны для реализации мероприятий плана, все федеральные органы должны внести в правительство там, где это решение правительства, и принять свои приказы там, где это их компетенция, в очень короткое время для того, чтобы мы имели возможность реализовать большую часть, уже начиная со следующей недели", - сказала Голикова на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Финансовые вопросы, особенно связанные с лекарственным обеспечением, по словам Голиковой, "важно и нужно рассмотреть на ближайшем заседании правительства".

"Омикрон" в РФ пока не привел к резкому увеличению госпитализаций

Правительство обеспокоено динамикой распространения штамма коронавируса "омикрон", но констатирует, что складывающаяся в России ситуация пока не привела к увеличению числа госпитализаций.

"Новый штамм вируса "Омикрон" стремительно распространяется по всему миру. Он отличается повышенной заразностью. Это демонстрирует опыт других государств. В европейских странах диагноз "ковид" ежедневно ставят сотням тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в США. Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь "омикрон" пришел и в Россию, не только в столицу, но и в другие регионы", - сказал Мишустин.

В то же время он обратил внимание, что "на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных".

"А именно госпитализация сегодня – это основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с "дельтой". Тем не менее, нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий", - сказал Мишустин.