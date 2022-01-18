Заболеваемость COVID-19 растет в 67 регионах России

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 67 регионах, сообщила субъектах страны, сообщила на заседании координационного совета при правительстве вице-премьер Татьяна Голикова.

Штамм "омикрон" доминирует в Москве, Московской области и Петербурге. У остальных регионов, по словам вице-премьера, есть запас времени, чтобы подготовить больницы и всю инфраструктурур к росту заболеваемости и числа госпитализаций.

Ранее она на этом же совещании сказала, что в стране официально подтверждено 1 682 случая заражения "омикроном", но в реальности их намного больше.

"На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории России 60% приходится на штамм "дельта" и 40% уже на штамм "омикрон" и некоторые другие недоминирующие варианты", - сказала Голикова.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что 32 региона не обеспечивают должный уровень тестирования граждан и призвал их нарастить тестирование, чтобы не допустить искажения реальной картины и "недовыявления больных". Невыполнение норматива по тестированию, по его словам, наблюдается в Ставропольском крае, республиках Хакасия, Тува, Архангельской области и ряде других.