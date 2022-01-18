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Нижегородца убило упавшей глыбой льда диаметром около метра

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ледяная глыба во вторник упала с крыши одноэтажного дома на жителя Нижнего Новгорода, мужчина умер, сообщает региональное следственное управление СКР.

"Собственник здания осуществлял работы по очистке наледи, свисающей с крыши, при помощи бензопилы. В ходе работы ледяной столб диаметром около 1 метра сломался и упал на 56-летнего мужчину, тот скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел около 11:00 на улице Федосеенко в Сормовском районе города.

Нижний Новгород

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