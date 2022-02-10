В Самаре возбуждено дело о падении льдины на голову женщине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Самаре возбуждено уголовное дело по факту падения наледи с крыши дома на голову женщине, сообщили в СК. Потерпевшая получила травму.

Инцидент произошел 8 февраля днем рядом с многоквартирным домом на улице Свободы. Это произошло из-за того, что управляющая компания ненадлежащим образом оказывала услуги по очистке крыши дома от снега и наледи, считают в СК.

Дело возбуждено по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).