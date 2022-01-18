Глава МИД Германии заявила о ста тысячах российских военных у границы с Украиной

Лавров заявил, что Москва не может принимать требования о перемещениях на территории страны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Более ста тысяч российских военных размещены на границе с Украиной, сложно это не воспринимать как угрозу, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"За последние недели более ста тысяч российских военнослужащих и военная техника были сосредоточены поблизости Украины без видимой причины", - сказала она во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД РФ заявил, что Москва не может принимать требования относительно перемещений военных на собственной территории.

"Мы объяснили также, что эскалация, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков, и имеется в виду при этом наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых мероприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна, - и объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся наших вооруженных сил на нашей собственной земле", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Что касается последствий, (...)мы никаких поводов для того, чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даём. Мы требуем только одного: чтобы то, о чем договаривались, выполнялось скрупулезно", - подчеркнул российский министр.

Он отметил в этом контексте, что предложениями России США и НАТО "тянуть не получается".

Лавров добавил: "Мы никому ничем не угрожаем, но слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что все это отражает только некие эмоции, которые определенные силы возбуждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами, и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнеры, будем, естественно, определяться со своей реакцией".