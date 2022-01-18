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Блинкен и Лавров обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провели телефонный разговор.

Стороны обсудили прошедший 10 января диалог по стратегической стабильности, встречу в рамках Совета НАТО-Россия 12 января и встречи постоянного совета ОБСЕ 13 января".

В ходе беседы Блинкен заявил о необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины с помощью дипломатии. Он назвал невозможным обсуждение европейской безопасности без Украины, стран НАТО и европейских партнеров США. Госсекретарь в очередной раз заявил о "непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и РФ состоялся на фоне предстоящего визита Блинкена 18-20 января на Украину и в ФРГ. В Киеве госсекретарь 19 января планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Энтони Блинкен Сергей Лавров

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