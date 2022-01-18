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Россиянка отсудила в ЕСПЧ 20 тысяч евро за суицид сына-призывника

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро компенсации россиянке Любови Васильевой, чей сын был призван в армию в 2005 году и покончил с жизнью полгода спустя. Она также получила право на возмещение 7300 евро судебных издержек.

Суд счел, что государство не защитило право призывника на жизнь, но не нашел нарушений в том, что российское следствие не подтвердило, что его довели до самоубийства.

Сын Васильевой был призван на срочную службу в конце июня 2005 года, установил суд. 7 ноября его перевели в часть № 05651 в Борзинском районе Забайкалья. Там он начал жаловаться на дедовщину и вымогательство у него денег и в середине ноября на несколько дней покинул расположение части вместе с двумя сослуживцами.

Их вернули, но их часть затем решили расформировать. По пути к новому месту службы сын Васильевой встретил старослужащих из прежней части, в том числе тех, кто над ним издевался, и 2 декабря покончил с собой в туалете в поезде. В предсмертной записке он объяснил, что прежние сослуживцы обвинили его в дезертирстве и доносительстве на старослужащих и угрожали ему, так что он решил совершить суицид, чтобы избежать новых преследований и позора.

Суд счел, что государство не смогло обеспечить защиту призывников от неуставных отношений, в том числе расформировало часть без того, чтобы разделить жертву и преследователей. Также, по мнению суда, в частях военнослужащие недостаточно обеспечены поддержкой психологов. При этом ЕСПЧ не увидел оснований не доверять результатам проверок, которые не нашли ничьей вины в смерти призывника.

ЕСПЧ Читинский район Забайкалье Иркутск Любовь Васильева

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