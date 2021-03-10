СК заметил в российской армии снижение дедовщины и рост коррупции

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Военные следователи констатируют снижение преступности в Вооруженных силах России, в том числе случаев дедовщины, однако в то же время отмечают рост коррупции, сообщается на сайте Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК).

"Анализ показал, что в Вооруженных силах РФ, а также в Федеральной службе безопасности наметилась тенденция к снижению уровня преступности. Незначительный рост этого показателя отмечается в других министерствах и ведомствах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба", - приводятся на сайте слова исполняющего обязанности руководителя ГВСУ Сергея Федотова, под председательством которого прошла коллегия ведомства.

По данным СК, на протяжении последних нескольких лет наблюдается сокращение количества учтенных преступлений против военной службы. "Так, в минувшем году зарегистрировано на 20% меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, против порядка подчиненности - на 17,8%, против порядка несения специальных видов военной службы (в 5,8 раза), а также случаев рукоприкладства (-16,7 %)", - говорится в пресс-релизе.

В то же время, отметили в пресс-службе, увеличилось количество уголовно наказуемых деяний против общественной безопасности, "в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, здоровья населения и общественной нравственности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств".

"На 8,8 % возросло число коррупционных деяний", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что размер доказанного материального ущерба по оконченным в 2020 году уголовным делам вырос более чем на 30% и составил 6,4 млрд рублей. "С учетом стоимости имущества, на которое в ходе следствия был наложен арест, общий уровень возмещения ущерба составил 42,6%, или 2,7 млрд рублей", - сообщили в ГВСУ.