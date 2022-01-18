В управлении экономической полиции Петербурга проходят "плановые мероприятия"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и Ленобласти проводят "плановые мероприятия" в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он подчеркнул, что это плановые действия, которые "никоим образом не связаны с прошедшими московскими проверками".

Об обысках в помещениях УЭБиПК МВД на улицах Чайковского и Тверской в Петербурге сообщили СМИ и телеграм-каналы. До этого они сообщали о проверке из Москвы, в результате которой были отстранены несколько высокопоставленных сотрудников, в том числе главы экономической полиции, собственной безопасности, управления кадров.