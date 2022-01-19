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В Москве задержан начальник больницы СИЗО "Матросская тишина"

Он вины не признает, в ОНК Москвы его назвали честнейшим человеком

Москва. 19 января. INTERFAX.RU В Москве задержан начальник больницы СИЗО "Матросская тишина", ему предъявлено обвинение в получении взяток от арестантов и осужденных за оформление медицинских справок о наличии у них тяжелых заболеваний, не допускающих содержание под стражей, сообщили в СК.

Следствие выявило восемь человек, которые вышли на свободу со сфальсифицированными диагнозами. Взятки за них он получил в 2020 и 2021 году, полагает следствие.

Ему вменяют получение взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

20 января следствие попросит Пресненский суд его арестовать.

Пресечь деятельность подозреваемого удалось благодаря сотрудничеству следователей СК Москвы, столичных прокуроров, сотрудников ОЭБиПК УВД по Восточному округу города, подразделения собственной безопасности УФСИН и иных силовых структур.

В пресс-релизе СК имя задержанного не названо. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сказала "Интерфаксу", что это Александр Кравченко, он уже находится в изоляторе временного содержания на Петровке, члены ОНК его видели.

"Кравченко сказал, что вину не признаёт", - сказала Меркачева.

По ее словам, во время работы в "Матросской тишине" Кравченко показал себя как хороший врач и специалист, который много времени и сил уделял больнице.

"К нему вопросов у нас вообще никогда никаких не было, он делал то, что мог. Я считаю, что это какая-то чудовищная ошибка. Кравченко, на мой взгляд, честнейший человек, он был лучшим начальником больницы "Матросской тишины"", - подчеркнула член ОНК.

Москва Матросская тишина ФСИН МВД СКР Пресненский суд Александр Кравченко ОНК Ева Меркачева

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