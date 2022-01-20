Суд арестовал начальника больницы "Матросской тишины"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест начальника больницы московского следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко, обвиняемого в получении взяток от арестантов.

Кравченко арестовали на срок до 18 марта, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

О задержании Кравченко стало известно в среду. Ему предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 годы Кравченко получил от арестантов и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний и об их освобождении.

Кравченко вину не признает.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева заявила "Интерфаксу", что за время работы в "Матросской тишине" Кравченко показал себя как хороший врач и специалист, который много времени и сил уделял больнице.