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Власти ФРГ намерены сделать безвизовым въезд российских школьников и студентов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство Германии в своем внутреннем коалиционном договоре закрепило намерение об отмене виз для российских учащихся школ и вузов, которые не достигли 25-летнего возраста, сообщил журналистам генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке в ходе визита в Томск.

По его словам, в настоящее время консульство успешно оказывает помощь российским студентам и преподавателям вузов в получении виз.

"Я надеюсь, что в будущем мы вообще сможем решить эту проблему, потому что новое федеральное правительство в своем коалиционном договоре закрепило то, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет въезжали в Германию без виз. Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодежного обмена в области развития науки", - сказал Финке.

Он подчеркнул, что речь идет не только о студентах, но и о школьниках.

"Единственное, что не было учтено в коалиционном договоре, это то, что мы являемся участниками Шенгенского соглашения и для реализации планов необходимо одобрение всех участников соглашения. Но процедура получения одобрения уже начата", - добавил консул.

При этом он не уточнил, в какие сроки может быть введен безвизовый режим для российской молодежи.

Германия Бернд Финке

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