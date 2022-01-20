Новое дело об избиении заключенного в ярославской колонии передано в суд

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Девять сотрудников исправительной колонии №1 УФСИН по Ярославской области предстанут перед судом по делу об избиении заключенного, сообщает фонд "Общественный вердикт" (признан в РФ иноагентом - ИФ), представляющий интересы потерпевших.

Дело рассмотрит Заволжский районный суд. Дата заседания пока не назначена.

По данным фонда, все фигуранты обвиняются в избиении заключенного Абубакара Цагалаева. Часть из них содержится под домашним арестом.

Ранее "Новая газета" опубликовала видеозаписи пыток заключенных в ярославской колонии. В частности, гражданина Грузии Важа Бочоришвили, который скончался в мае 2017 года после избиения сотрудниками колонии. После распространения видеозаписи в следственном управлении СКР по Ярославской области "Интерфаксу" сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).